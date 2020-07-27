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Жительница Бурятии не дожила до вынесения приговора

Жительница Бурятии не дожила до вынесения приговора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина ранила оскорблявшего её сожителя

18 марта в Кяхтинском районе Бурятии между сожителями произошёл конфликт. Мужчина нанёс пощёчину возлюбленной и пошёл в комнату, где лёг на диван, продолжая высказываться нецензурно.

Тогда разозлённая женщина ударила сожителя ножом в область груди справа. Повреждение расценивается как тяжкий вред здоровью человека. Потерпевшего госпитализировали в Кяхтинскую больницу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Женщина согласилась с предъявленным обвинением, свою вину признала. Однако она скончалась до вынесения приговора. В этой связи суд поставил вопрос о прекращении уголовного дела.

В зале суда представитель умершей обвиняемой согласился на прекращение уголовного дела в связи со смертью дочери. Защитник, потерпевший и прокурор также не возражали.

Кяхтинский районный суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемой.
суд смерть
 
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