Женщина ранила оскорблявшего её сожителя
18 марта в Кяхтинском районе Бурятии между сожителями произошёл конфликт. Мужчина нанёс пощёчину возлюбленной и пошёл в комнату, где лёг на диван, продолжая высказываться нецензурно.
Тогда разозлённая женщина ударила сожителя ножом в область груди справа. Повреждение расценивается как тяжкий вред здоровью человека. Потерпевшего госпитализировали в Кяхтинскую больницу.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Женщина согласилась с предъявленным обвинением, свою вину признала. Однако она скончалась до вынесения приговора. В этой связи суд поставил вопрос о прекращении уголовного дела.
В зале суда представитель умершей обвиняемой согласился на прекращение уголовного дела в связи со смертью дочери. Защитник, потерпевший и прокурор также не возражали.
Кяхтинский районный суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемой.
Жительница Бурятии не дожила до вынесения приговора
Происшествия, Фото:
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