Жительница Бурятии не дожила до вынесения приговора

Женщина ранила оскорблявшего её сожителя



18 марта в Кяхтинском районе Бурятии между сожителями произошёл конфликт. Мужчина нанёс пощёчину возлюбленной и пошёл в комнату, где лёг на диван, продолжая высказываться нецензурно.



Тогда разозлённая женщина ударила сожителя ножом в область груди справа. Повреждение расценивается как тяжкий вред здоровью человека. Потерпевшего госпитализировали в Кяхтинскую больницу.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Женщина согласилась с предъявленным обвинением, свою вину признала. Однако она скончалась до вынесения приговора. В этой связи суд поставил вопрос о прекращении уголовного дела.



В зале суда представитель умершей обвиняемой согласился на прекращение уголовного дела в связи со смертью дочери. Защитник, потерпевший и прокурор также не возражали.



Кяхтинский районный суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемой.

