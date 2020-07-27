Следователи начали доследственную проверку
27 июля в СМИ Забайкальского края появились кадры видео, на котором подросток в православном храме прикуривает сигарету о горящие свечи. По данному факту руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки. Поведение молодого человека попадает под уголовную статью «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
В ближайшее время следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции установят автора видео, а также заснятого на нём подростка. Они опросят молодого человека и выяснят мотивы его поступка.
Будут запрошены характеризующие и другие необходимые материалы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье ищут подростка, прикурившего от свечи в храме
Происшествия, Фото:
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