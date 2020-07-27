Вора в Чите нашли по бутылке пива

Вор оставил бутылку пива на месте преступления



В полицию Читы с заявлением о краже обратился 22-летний местный житель. В его квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно ночью залез вор. Он украл музыкальный центр стоимостью 15 тысяч рублей и сотовый телефон.



В квартире полицейские нашли пивную бутылку, оставленную вором. Эксперты-криминалисты установили, что отпечатки пальцев на ней принадлежат 29-летнему знакомому потерпевшего.



Сотрудники уголовного розыска задержали его доставили в отдел полиции. В содеянном он признался.



Выяснилось, что молодой человек пришел к потерпевшему в гости, но, не достучавшись до него в дверь, подошёл к окну и увидел, что тот спит. Мужчина решил залезть в квартиру и совершить кражу.



В настоящее время всё похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





