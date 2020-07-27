На вокзалах севера Бурятии стали чаще выявлять наркотики

Байкальская транспортная прокуратура подвела итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотиков за первые полгода



По результатам анализа установлено, что в Северобайкальске, Северо-Байкальском и Муйском районах на объектах, поднадзорных транспортной полиции, значительно увеличилось количество наркопреступлений.



- Причём, помимо распространенных преступлений по незаконному приобретению и хранению наркотических средств без цели сбыта (ст. 228 УК РФ), установлено увеличение преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотических средств, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Так, за шесть месяцев 2020 года Северобайкальский линейный отдел МВД России на транспорте выявили 21 преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. За аналогичный период прошлого года было девять таких преступлений.



- Большинство из указанных преступлений выявлено сотрудниками транспортной полиции во время досмотра пассажиров на железнодорожных вокзалах ст. Северобайкальск и Таксимо, - уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.

