Улан-удэнка украла пакет с вещами в торговом центре

Покупательница после примерки обуви ушла на кассу и забыла вещи



Днём 6 июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась посетительница торгового центра. Во время примерки обуви она оставила на скамейке пакет, в котором были личные вещи, сотовый телефон, портативная колонка с зарядном устройством и связка ключей. Примерив обувь, женщина отправилась рассчитываться на кассу, а спустя пару минут вернулась за забытым пакетом. Не обнаружив вещей, вызвала полицию.



Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили личность воровки. Она была задержана сотрудниками уголовного розыска.



Женщина, просматривая товар в магазине, увидела пакет с вещами, незаметно забрала его и продолжила совершать покупки в торговом центре.



Ранее не судимая 45-летняя подозреваемая официально не трудоустроена.



Украденные вещи были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







