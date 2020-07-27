 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

Улан-удэнка украла пакет с вещами в торговом центре

Улан-удэнка украла пакет с вещами в торговом центре
Происшествия, 
Покупательница после примерки обуви ушла на кассу и забыла вещи

Днём 6 июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась посетительница торгового центра. Во время примерки обуви она оставила на скамейке пакет, в котором были личные вещи, сотовый телефон, портативная колонка с зарядном устройством и связка ключей. Примерив обувь, женщина отправилась рассчитываться на кассу, а спустя пару минут вернулась за забытым пакетом. Не обнаружив вещей, вызвала полицию.

Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили личность воровки. Она была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Женщина, просматривая товар в магазине, увидела пакет с вещами, незаметно забрала его и продолжила совершать покупки в торговом центре.

Ранее не судимая 45-летняя подозреваемая официально не трудоустроена.

Украденные вещи были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На вокзалах севера Бурятии стали чаще выявлять наркотики
На вокзалах севера Бурятии стали чаще выявлять наркотики
Происшествия, 27.07.2020
Байкальская транспортная прокуратура подвела итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотиков за первые полгода
Улан-удэнка украла пакет с вещами в торговом центре
Улан-удэнка украла пакет с вещами в торговом центре
Происшествия, 27.07.2020
Покупательница после примерки обуви ушла на кассу и забыла вещи
В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн
В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн
Происшествия, 27.07.2020
Женщина забирала деньги у будущих покупателей и не возвращала их
В Братске сгорел такелажный цех
В Братске сгорел такелажный цех
Происшествия, 27.07.2020
Воду пожарные набирали из Братского водохранилища
В Бурятии отец примирился с сыном-угонщиком
В Бурятии отец примирился с сыном-угонщиком
Происшествия, 27.07.2020
Молодому человеку назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы
Житель Бурятии обжёг голову и спину, спасая трактор
Житель Бурятии обжёг голову и спину, спасая трактор
Происшествия, 27.07.2020
Мужчина пытался спасти технику из объятого пламенем гаража
В Иркутской области поезд насмерть сбил лосиху с лосятами
В Иркутской области поезд насмерть сбил лосиху с лосятами
Происшествия, 27.07.2020
Иск о взыскании ущерба подан к ОАО «РЖД»
В Улан-Удэ росгвардейцы вышли на варщиков наркотиков по запаху
В Улан-Удэ росгвардейцы вышли на варщиков наркотиков по запаху
Происшествия, 27.07.2020
Мужчины хотели приготовить наркотики, когда пришли росгвардейцы
В Братске из горящего дома спасли спящую женщину
В Братске из горящего дома спасли спящую женщину
Происшествия, 27.07.2020
Огнём уничтожена кровля дома, частично повреждены стены
Близкие экипажа пропавшего в Бурятии самолёта просят помощи
Близкие экипажа пропавшего в Бурятии самолёта просят помощи
Происшествия, 27.07.2020
Родные пилотов пропавшего Ан-2 ищут добровольцев, квадроциклы и дроны с тепловизором
Видео: В Бурятии задержали бригаду «чёрных лесорубов»
Видео: В Бурятии задержали бригаду «чёрных лесорубов»
Происшествия, 27.07.2020
«Чёрные лесорубы» орудовали под видом легальных лесозаготовителей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^