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В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн

В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина забирала деньги у будущих покупателей и не возвращала их

Директору агентства недвижимости предъявлено обвинение в совершении более 10 фактов мошеннических действий во время сделок купли-продажи квартир в Ангарске. От действий 37-летней женщины пострадали по меньшей мере 14 человек, которые в целом лишились свыше 16 млн. рублей.

По предварительной информации, на протяжении полутора лет предприниматель входила в доверие к своим клиентам и, пользуясь их незнанием гражданско-правовых отношений, получала на хранение деньги для покупки жилья. Желающими улучшить свои жилищные условия нередко становились пенсионеры. Директор агентства недвижимости предлагала так называемую защищённую сделку, якобы выступая её гарантом. Имея в распоряжении крупную сумму, женщина находила продавцов квартир и, выполняя роль посредника, принимала участие в заключении договора купли-продажи. После по надуманным предлогам избегала передачи денег продавцу.

- Она нам сказала, что продавец готова выйти на связь и надо оформлять предварительный договор. Продавец не приехала, сказала, что она на обследование, договор мы подписали одни. Она сказала, что деньги мы оставляем ей на хранение и убрала в сейф, - рассказала одна из потерпевших.

«Придёт продавец, я ей деньги покажу, чтобы она знала, что вы серьёзные люди», - процитировала мошенницу потерпевшая.

Оказавшись в подобной ситуации, прежние владельцы квартир в судебном порядке успешно оспаривали сделку, а покупатели были вынуждены безрезультатно требовать вернуть переданные недобросовестному риэлтору сбережения.

Даже находясь под следствием, женщина вновь совершила аналогичное преступление. Чтобы это не повторилось, директора задержали и поместили в изолятор временного содержания, а следователи выступили перед судом с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ангарский городской суд ходатайство об аресте удовлетворил.

Во время обысков была изъята различная документация и иные вещественные доказательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
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