В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн

Женщина забирала деньги у будущих покупателей и не возвращала их



Директору агентства недвижимости предъявлено обвинение в совершении более 10 фактов мошеннических действий во время сделок купли-продажи квартир в Ангарске. От действий 37-летней женщины пострадали по меньшей мере 14 человек, которые в целом лишились свыше 16 млн. рублей.



По предварительной информации, на протяжении полутора лет предприниматель входила в доверие к своим клиентам и, пользуясь их незнанием гражданско-правовых отношений, получала на хранение деньги для покупки жилья. Желающими улучшить свои жилищные условия нередко становились пенсионеры. Директор агентства недвижимости предлагала так называемую защищённую сделку, якобы выступая её гарантом. Имея в распоряжении крупную сумму, женщина находила продавцов квартир и, выполняя роль посредника, принимала участие в заключении договора купли-продажи. После по надуманным предлогам избегала передачи денег продавцу.



- Она нам сказала, что продавец готова выйти на связь и надо оформлять предварительный договор. Продавец не приехала, сказала, что она на обследование, договор мы подписали одни. Она сказала, что деньги мы оставляем ей на хранение и убрала в сейф, - рассказала одна из потерпевших.



«Придёт продавец, я ей деньги покажу, чтобы она знала, что вы серьёзные люди», - процитировала мошенницу потерпевшая.



Оказавшись в подобной ситуации, прежние владельцы квартир в судебном порядке успешно оспаривали сделку, а покупатели были вынуждены безрезультатно требовать вернуть переданные недобросовестному риэлтору сбережения.



Даже находясь под следствием, женщина вновь совершила аналогичное преступление. Чтобы это не повторилось, директора задержали и поместили в изолятор временного содержания, а следователи выступили перед судом с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.



Ангарский городской суд ходатайство об аресте удовлетворил.



Во время обысков была изъята различная документация и иные вещественные доказательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

