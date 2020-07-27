В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн

Женщина забирала деньги у будущих покупателей и не возвращала их
Директору агентства недвижимости предъявлено обвинение в совершении более 10 фактов мошеннических действий во время сделок купли-продажи квартир в Ангарске. От действий 37-летней женщины пострадали по меньшей мере 14 человек, которые в целом лишились свыше 16 млн. рублей.
По предварительной информации, на протяжении полутора лет предприниматель входила в доверие к своим клиентам и, пользуясь их незнанием гражданско-правовых отношений, получала на хранение деньги для покупки жилья. Желающими улучшить свои жилищные условия нередко становились пенсионеры. Директор агентства недвижимости предлагала так называемую защищённую сделку, якобы выступая её гарантом. Имея в распоряжении крупную сумму, женщина находила продавцов квартир и, выполняя роль посредника, принимала участие в заключении договора купли-продажи. После по надуманным предлогам избегала передачи денег продавцу.
- Она нам сказала, что продавец готова выйти на связь и надо оформлять предварительный договор. Продавец не приехала, сказала, что она на обследование, договор мы подписали одни. Она сказала, что деньги мы оставляем ей на хранение и убрала в сейф, - рассказала одна из потерпевших.
«Придёт продавец, я ей деньги покажу, чтобы она знала, что вы серьёзные люди», - процитировала мошенницу потерпевшая.
Оказавшись в подобной ситуации, прежние владельцы квартир в судебном порядке успешно оспаривали сделку, а покупатели были вынуждены безрезультатно требовать вернуть переданные недобросовестному риэлтору сбережения.
Даже находясь под следствием, женщина вновь совершила аналогичное преступление. Чтобы это не повторилось, директора задержали и поместили в изолятор временного содержания, а следователи выступили перед судом с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ангарский городской суд ходатайство об аресте удовлетворил.
Во время обысков была изъята различная документация и иные вещественные доказательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске директор агентства недвижимости обвиняется в хищении 16 млн
Происшествия, Фото:
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