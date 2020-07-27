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В Бурятии отец примирился с сыном-угонщиком

В Бурятии отец примирился с сыном-угонщиком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодому человеку назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы

Всего 10 минут понадобилось 18-летнему жителю Бурятии для того, чтобы претворить в жизнь свой план по угону отцовской машины «Toyota Corsa», хотя особой сложностью этот план и не отличался, сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

В апреле этого года юный угонщик проник в гараж, в котором отец хранил свой автомобиль, при этом, дверцы авто были не заперты, а ключи лежали на передней панели. Обнаружив пропажу своего автомобиля, отец угонщика обратился в полицию.

- Парень, будучи в несовершеннолетнем возрасте, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2016 году за кражу велосипеда в отношении несовершеннолетнего были применены принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения. Несмотря на это, в следующем году юноша украл смартфон. А затем снова украл велосипед, за это ему было назначено наказание в виде исправительных работ, - сообщают в пресс-службе Баунтовского райсуда.

7 июля Баунтовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении молодого парня по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). С обвинением юноша согласился, вину в инкриминированном ему деянии признал полностью. Отец в суде пояснил, что с сыном он примирился и простил его.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с возложением некоторых обязанностей и ограничений.


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