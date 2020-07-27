Житель Бурятии обжёг голову и спину, спасая трактор

Мужчина пытался спасти технику из объятого пламенем гаража
Вечером 26 июля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в гараже. На момент прибытия пожарных находившая внутри техника была объята огнём, существовала угроза перехода огня на стайку, пристроенную к гаражу.
К тушению пожара были привлечены два пожарных автомобиля, три вспомогательные техники и девять человек, в том числе три местных добровольных пожарных.
Гараж был уничтожен огнём полностью вместе с находящимся внутри трактором, однако перехода огня на другое строение пожарные не допустили.
Хозяин трактора получил ожоги головы и спины. Он травмировался, пытаясь спасти технику из горящего гаража.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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