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Житель Бурятии обжёг голову и спину, спасая трактор

Житель Бурятии обжёг голову и спину, спасая трактор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пытался спасти технику из объятого пламенем гаража

Вечером 26 июля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в гараже. На момент прибытия пожарных находившая внутри техника была объята огнём, существовала угроза перехода огня на стайку, пристроенную к гаражу.

К тушению пожара были привлечены два пожарных автомобиля, три вспомогательные техники и девять человек, в том числе три местных добровольных пожарных.

Гараж был уничтожен огнём полностью вместе с находящимся внутри трактором, однако перехода огня на другое строение пожарные не допустили.

Хозяин трактора получил ожоги головы и спины. Он травмировался, пытаясь спасти технику из горящего гаража.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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