Женщина украла сумку из рюкзака
В Улан-Удэ оперативники задержали женщину, которая днём 25 июля украла поясную сумку. В сумке были банковские карты, 10 тысяч рублей, ключи от квартиры и дисконтные карты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На автобусной остановке «Элеватор» подозреваемая заметила женщину с не застегнутым рюкзаком за спиной, из которого виднелись лямки поясной сумки. Женщина подошла к обладательнице рюкзака вплотную, незаметно вытащила сумку и сбежала.
Подозреваемая призналась в содеянном. Ей 45 лет, не работает, ранее судима за имущественное преступление. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнка совершила кражу на остановке «Элеватор»
Происшествия, Фото:
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