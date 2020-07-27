Улан-удэнка совершила кражу на остановке «Элеватор»

Женщина украла сумку из рюкзака



В Улан-Удэ оперативники задержали женщину, которая днём 25 июля украла поясную сумку. В сумке были банковские карты, 10 тысяч рублей, ключи от квартиры и дисконтные карты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На автобусной остановке «Элеватор» подозреваемая заметила женщину с не застегнутым рюкзаком за спиной, из которого виднелись лямки поясной сумки. Женщина подошла к обладательнице рюкзака вплотную, незаметно вытащила сумку и сбежала.



Подозреваемая призналась в содеянном. Ей 45 лет, не работает, ранее судима за имущественное преступление. Украденное изъято.



Возбуждено уголовное дело.





