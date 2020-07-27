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В Улан-Удэ росгвардейцы вышли на варщиков наркотиков по запаху

В Улан-Удэ росгвардейцы вышли на варщиков наркотиков по запаху
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчины хотели приготовить наркотики, когда пришли росгвардейцы

Ночью сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревоги к дому по улице Маяковского в Улан-Удэ. Во дворе сотрудники почувствовали резкий химический запах. Тогда они начали осматривать квартиры в подъезде.

В одной из квартир на общей кухне были найдены металлическая чашка с зеленоватыми разводами, пакет с травой с резким запахом наркотика, папиросы и пустая бутылка из-под растворителя.

Обойдя квартиры, росгвардейцы обнаружили молодых людей, у которых на руках были зеленоватые следы, а зрачки были расширены. Задержанные, 21 и 30-летние местные жители, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, были доставлены в отдел полиции.


Обнаруженные предметы для варки, а также 227 граммов конопли принадлежат задержанным. Они хотели изготовить наркотики для себя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
наркотики Росгвардия
 
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