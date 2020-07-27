В Братске из горящего дома спасли спящую женщину

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огнём уничтожена кровля дома, частично повреждены стены



26 июля ранним утром очевидцы сообщили о пожаре на улице Малоамурской в городе Братск. На место были направлены 2 автоцистерны, 6 человек личного состава. Горели кровля и стена одноэтажного дощатого жилого дома. Звено газодымозащитной службы спасло женщину, которая спала во время пожара.



На ликвидацию открытого горения потребовалось около пяти минут. Огнём были уничтожены кровля дома, частично повреждены стены. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его причина устанавливается.



Всего Иркутской области за минувшие сутки произошло 10 пожаров, два из которых – в жилых домах. Горели также частная баня, склад и гараж. Пять раз пожарные подразделения выезжали на горение мусора, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

