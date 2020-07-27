Видео: В Бурятии задержали бригаду «чёрных лесорубов»

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны в начале июня с поличным. У них изъяты два трактора, грузовой и легковой автомобили, бензопилы и древесина объёмом более 30 кубометров.





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В Еравнинском районе Бурятии полицейские задержали группу «чёрных лесорубов», сообщили в пресс-службе республиканского МВД.С февраля по июнь 39-летний ранее судимый уроженец района организовал незаконные рубки под видом легальной предпринимательской деятельности. В состав бригады входили шестеро его знакомых сельчан в возрасте от 36 до 40 лет. Один из них являлся индивидуальным предпринимателем и имел разрешительные документы на рубку леса в других делянах района.В последующем лес перевозили на пункт приёма древесины для переработки и сбыта.Полицейские установили причастность мужчин к девяти фактам незаконной рубки. Ущерб составил более одного миллиона рублей.Сейчас организатор находится под домашним арестом. С остальных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.- Участники группы не имели постоянной работы, двое из них ранее судимы за аналогичное противоправное деяние. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями, данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, - отмечают в МВД по Бурятии.