Продолжаются профилактические мероприятия
В Бурятии за прошедшие сутки лесных пожаров не обнаружено.
Между тем, продолжаются профилактические мероприятия - рейдовые патрулирования и выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Так, за сутки выявлено 27 нарушений правил пожарной безопасности.
Всего с начала пожароопасного сезона выявлено более 3 200 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 1991 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 8,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне удалось ликвидировать сложный лесной пожар в Забайкальском национальном парке. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га.
В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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