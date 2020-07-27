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В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров

В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Продолжаются профилактические мероприятия

В Бурятии за прошедшие сутки лесных пожаров не обнаружено.

Между тем, продолжаются профилактические мероприятия - рейдовые патрулирования и выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Так, за сутки выявлено 27 нарушений правил пожарной безопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона выявлено более 3 200 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 1991 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 8,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне удалось ликвидировать сложный лесной пожар в Забайкальском национальном парке. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га.

лесные пожары
 
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