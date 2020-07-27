В Бурятии браконьеры выплатят 123 тысячи за 17 омулей

Мужчины выловили рыбу осенью



В сентябре-ноябре 2019 года двое жителей Северобайкальска установили рыболовные сети на реке Верхняя Ангара Северо-Байкальского района Бурятии. Это место является миграционным путём к месту нереста и местом нереста байкальского омуля.



Мужчины незаконно выловили 17 рыб, причинив ущерб на сумму более 123 тысяч рублей. Мужчин признали виновными в браконьерстве, решение суда вступило в законную силу.



Поскольку в ходе дознания и рассмотрения уголовного дела судом ущерб окружающей природной среде мужчинами возмещён не был, Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причинённого незаконным выловом.



По результатам рассмотрения гражданского дела суд полностью удовлетворил иск прокурора, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

