Мужчины выловили рыбу осенью
В сентябре-ноябре 2019 года двое жителей Северобайкальска установили рыболовные сети на реке Верхняя Ангара Северо-Байкальского района Бурятии. Это место является миграционным путём к месту нереста и местом нереста байкальского омуля.
Мужчины незаконно выловили 17 рыб, причинив ущерб на сумму более 123 тысяч рублей. Мужчин признали виновными в браконьерстве, решение суда вступило в законную силу.
Поскольку в ходе дознания и рассмотрения уголовного дела судом ущерб окружающей природной среде мужчинами возмещён не был, Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причинённого незаконным выловом.
По результатам рассмотрения гражданского дела суд полностью удовлетворил иск прокурора, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии браконьеры выплатят 123 тысячи за 17 омулей
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