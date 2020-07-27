В Бурятии торговка алкогольной продукции получила срок

Сельчанка продавала спиртосодержащую продукцию не один год
62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.
В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.
- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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