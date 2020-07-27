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В Бурятии торговка алкогольной продукции получила срок

В Бурятии торговка алкогольной продукции получила срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сельчанка продавала спиртосодержащую продукцию не один год

62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.

В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.

- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура Джидинский район Бурятия
 
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