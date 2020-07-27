Купальщик не рассчитал свои силы
Накануне, 26 июля, в 19:10 при попытке переплыть реку Селенга с берега острова Спасский на противоположный берег в Улан-Удэ утонул мужчина. В оперативной сводке по городу сообщается, что он не рассчитал свои силы.
В 20:00 тело утонувшего поднято мужчиной на личной моторной лодке в районе протоки Степная, передано спасателям Улан-Удэнского поисково-спасательного отряда. В 20:47 тело передано сотрудникам полиции по Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на реке Уда в Улан-Удэ спасли двух мальчиков, 9 и 13 лет. Дети едва не утонули в районе ДК «Серово».
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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