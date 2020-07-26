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В Бурятии нашли тело одного из утонувших рыбаков

В Бурятии нашли тело одного из утонувших рыбаков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поиски тела второго погибшего продолжаются

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём в Селенгинском районе Бурятии на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Спасти удалось только одному из мужчин.

На месте выехала оперативная группа Селенгинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и инспекторы ГИМС.

- Водолазной группой БРПСС найдена затонувшая лодка и поднято тело одного мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сегодня.

Работы продолжаются, всего к поискам привлечено 22 человека и 6 единиц техники.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на реке Баргузин утонул человек. Его тело пока не найдено.
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