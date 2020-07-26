Поиски тела второго погибшего продолжаются
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём в Селенгинском районе Бурятии на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Спасти удалось только одному из мужчин.
На месте выехала оперативная группа Селенгинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и инспекторы ГИМС.
- Водолазной группой БРПСС найдена затонувшая лодка и поднято тело одного мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сегодня.
Работы продолжаются, всего к поискам привлечено 22 человека и 6 единиц техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на реке Баргузин утонул человек. Его тело пока не найдено.
В Бурятии нашли тело одного из утонувших рыбаков
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поиски тела второго погибшего продолжаются
Двое пассажиров иномарки получили различные травмы
Инцидент произошёл на реке Баргузин
У виновника аварии нет водительских прав
Группа добровольцев чинила мост за перевалом «Пьяный»
Авария произошла в Заиграевском районе
Аварийное отключение коснулось 11 городов и сёл
Госавтоинспекция обратилась к водителям
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
Пожар произошёл в Баргузине
Лоб в лоб столкнулись «Тойота Премио» и «Мерседес»
Пожар потушили в СНТ «Солнечный»
Телефоны у него забыли соседи
Мошенник несколько раз сумел без оплаты получить продукты и дорогой алкоголь
Спасся только один рыбак из трёх