У виновника аварии нет водительских прав
Два ребёнка пострадали в ДТП в Кабанском районе Бурятии. Дорожная авария произошла 25 июля в 9:20 на федеральной трассе Р-258 «Байкал», в районе посёлка Каменск, передаёт группа Кабанск-инфо.24/7.
В районном ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля «Nissan X-trail», двигаясь со стороны Улан-Удэ по направлению в Иркутск, при выполнении манёвра обгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2106». Отечественный автомобиль двигался в попутном направлении, выполняя поворот налево. В Госавтоинспекции отметили, водитель иномарки не имеет право управления транспортным средством.
В результате ДТП пятилетний и 10-летний пассажиры «Ниссана» получили травмы различной степени тяжести. Оба ребёнка госпитализированы в медучреждение.
Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» также получил различные травмы, но его не госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ДТП в Заиграевском районе погиб один человек и ещё двое пострадали.
В ДТП на трассе в Бурятии пострадали два ребёнка
Происшествия, Фото:
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