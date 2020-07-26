Авария произошла в Заиграевском районе
В Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Водитель «Volkswagen Polo» двигаясь по трассе от села Илька в строну села Татарский ключ не справился с управление и совершил опрокидывание. Пострадали три человека, один из которых скончался на месте происшествия.
- В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончалась до прибытия медиков. Один пассажир госпитализирован в Улан-Удэ. Он получил закрытый перелом второго шейного позвонка, - сообщается в группе Заиграево-инфо.24/7.
Ещё один пассажир получил закрытый оскольчатый перелом предплечья, со смещением. Он проходит лечение дома.
- Составлена схема ДТП и фототаблица, - отметили в группе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в селе Усть-Киран Кяхтинского района тракторист сбил 47-летнего пешехода. ДТП произошло в переулке.
В Бурятии в ДТП погиб один человек и двое пострадали
Происшествия, Фото:
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