75 тысяч жителей Иркутской области остались без холодной воды

Аварийное отключение коснулось 11 городов и сёл



Сегодня, 25 июля, около 16 часов в Иркутской области произошло аварийное отключение холодного водоснабжения сразу в 11 населённых пунктах Черемховского района. Это город Черемхово, город Свирск, посёлок Михайловка, посёлок Алехино, село Петровка, посёлок Зерновое, деревня Касьяновка, посёлок Молочное, посёлок Чемодариха, деревня Поздеево, деревня Субботина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В них располагаются 15 325 жилых домов, 106 социально-значимых объектов, проживает 75 195 человек, из них 21 800 детей.



Для устранения аварии задействовано 20 человек и 12 единиц техники.

