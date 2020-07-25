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75 тысяч жителей Иркутской области остались без холодной воды

75 тысяч жителей Иркутской области остались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварийное отключение коснулось 11 городов и сёл

Сегодня, 25 июля, около 16 часов в Иркутской области произошло аварийное отключение холодного водоснабжения сразу в 11 населённых пунктах Черемховского района. Это город Черемхово, город Свирск, посёлок Михайловка, посёлок Алехино, село Петровка, посёлок Зерновое, деревня Касьяновка, посёлок Молочное, посёлок Чемодариха, деревня Поздеево, деревня Субботина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В них располагаются 15 325 жилых домов, 106 социально-значимых объектов, проживает 75 195 человек, из них 21 800 детей.

Для устранения аварии задействовано 20 человек и 12 единиц техники. 
отключение воды
 
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