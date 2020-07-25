Пожар потушили в СНТ «Солнечный»
Вчера, 24 июля в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в дачном доме.
На момент прибытия пожарных дача горела полностью. Существовала угроза перехода огня на поленницу и забор, по которым пламя могло распространиться на другие дома и постройки.
В результате дом сгорел на площади 24 кв.м., переход огня на другие дома и постройки пожарные не допустили.
Причиной пожара, предположительно, послужило, короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кижингинском районе из-за детской шалости сгорели 120 центнеров сена.
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела дача
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар потушили в СНТ «Солнечный»
Телефоны у него забыли соседи
Мошенник несколько раз сумел без оплаты получить продукты и дорогой алкоголь
Столько же удалось спасти
Спасся только один рыбак из трёх
Угонщик не имеет водительских прав
Новых лесных пожаров за сутки не обнаружили
Холодной воды не было больше четырёх часов
Землетрясение почувствовали жители Баргузинского района
За сутки диагноз подтвердили ещё у почти 40 человек
Инцидент произошёл на Уде
Мальчик пытался достать зверя палкой, игнорируя предупреждения об опасности
Это меньше, чем годом ранее
В регионе действует особый противопожарный режим
Однако суд не стал заставлять редакцию удалять материал