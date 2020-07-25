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В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела дача

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела дача
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар потушили в СНТ «Солнечный»

Вчера, 24 июля в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в дачном доме.

На момент прибытия пожарных дача горела полностью. Существовала угроза перехода огня на поленницу и забор, по которым пламя могло распространиться на другие дома и постройки.

В результате дом сгорел на площади 24 кв.м., переход огня на другие дома и постройки пожарные не допустили.

Причиной пожара, предположительно, послужило, короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кижингинском районе из-за детской шалости сгорели 120 центнеров сена
пожар
 
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