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Улан-удэнец продал украденные телефоны за 200 и 300 рублей

Улан-удэнец продал украденные телефоны за 200 и 300 рублей
Происшествия, 
Телефоны у него забыли соседи

Вечером 24 июля в дежурную часть отдела полиции № 1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже. Женщина рассказала, что из дома пропали два сотовых телефона – её и супруга.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу, задержав 54-летнего соседа семейной пары.

Супруг женщины распивал спиртное вместе с соседом. Когда жена пришла забирать мужа, она забыла свой телефон на столе в квартире хозяина. Телефон супруга также остался в доме соседа.

Мужчина спрятал оба гаджета, а на следующее утро решил продать, чтобы купить очередную порцию спиртного. Один телефон он продал случайному прохожему за 300 рублей, второй – соседке по дому за 200 рублей.

Подозреваемый задержан по месту жительства во время распития спиртного. Мужчина имеет погашенную судимость, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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