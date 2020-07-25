Улан-удэнец продал украденные телефоны за 200 и 300 рублей

Телефоны у него забыли соседи



Вечером 24 июля в дежурную часть отдела полиции № 1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже. Женщина рассказала, что из дома пропали два сотовых телефона – её и супруга.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу, задержав 54-летнего соседа семейной пары.



Супруг женщины распивал спиртное вместе с соседом. Когда жена пришла забирать мужа, она забыла свой телефон на столе в квартире хозяина. Телефон супруга также остался в доме соседа.



Мужчина спрятал оба гаджета, а на следующее утро решил продать, чтобы купить очередную порцию спиртного. Один телефон он продал случайному прохожему за 300 рублей, второй – соседке по дому за 200 рублей.



Подозреваемый задержан по месту жительства во время распития спиртного. Мужчина имеет погашенную судимость, не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



