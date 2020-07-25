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Лжебизнесмен из Улан-Удэ обманывал продавцов на Байкале

Лжебизнесмен из Улан-Удэ обманывал продавцов на Байкале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенник несколько раз сумел без оплаты получить продукты и дорогой алкоголь

Сотрудники уголовного розыска в Прибайкальском районе задержали по подозрению в мошенничестве 25-летнего улан-удэнца, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Молодой человек несколько дней отдыхал на Байкале в селе Горячинск. Он сумел обмануть продавцов местного магазина, заявив, что является предпринимателем. В магазине лжебизнесмену несколько раз давали продукты и дорогой алкоголь.

При этом он имитировал расчёт за покупки через мобильное приложение для юридических лиц. В аккаунт банковского сервиса заходил с мобильного телефона знакомой продавца. Поступления денег, конечно, не было, но это покупатель объяснял тем, что банку якобы необходимо несколько дней для обработки платежа. Продавцы верили и вновь отпускали дорогой товар.

Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу и грабёж. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 
мошенничество Байкал
 
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