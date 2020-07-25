Лжебизнесмен из Улан-Удэ обманывал продавцов на Байкале

Мошенник несколько раз сумел без оплаты получить продукты и дорогой алкоголь



Сотрудники уголовного розыска в Прибайкальском районе задержали по подозрению в мошенничестве 25-летнего улан-удэнца, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Молодой человек несколько дней отдыхал на Байкале в селе Горячинск. Он сумел обмануть продавцов местного магазина, заявив, что является предпринимателем. В магазине лжебизнесмену несколько раз давали продукты и дорогой алкоголь.



При этом он имитировал расчёт за покупки через мобильное приложение для юридических лиц. В аккаунт банковского сервиса заходил с мобильного телефона знакомой продавца. Поступления денег, конечно, не было, но это покупатель объяснял тем, что банку якобы необходимо несколько дней для обработки платежа. Продавцы верили и вновь отпускали дорогой товар.



Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.



Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу и грабёж. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

