В Бурятии дети спалили 120 центнеров сена

Столько же удалось спасти



Вчера в селе Иннокентьевка Кижингинского района Бурятии сгорело сено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных существовала угроза распространения огня на другие тюки. Пожарные, подав воду, не дали пламени перейти на не тронутые огнём запасы кормов.



В результате уничтожено 120 центнеров сена, столько же удалось спасти.



Причиной пожара, предположительно, послужила детская шалость с огнём.

