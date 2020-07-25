Столько же удалось спасти
Вчера в селе Иннокентьевка Кижингинского района Бурятии сгорело сено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных существовала угроза распространения огня на другие тюки. Пожарные, подав воду, не дали пламени перейти на не тронутые огнём запасы кормов.
В результате уничтожено 120 центнеров сена, столько же удалось спасти.
Причиной пожара, предположительно, послужила детская шалость с огнём.
В Бурятии дети спалили 120 центнеров сена
Происшествия, Фото:
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