В Бурятии угонщик катался, пока не кончился бензин

Угонщик не имеет водительских прав



Днём 23 июля в дежурную часть отдела МВД России по Закаменскому району поступило заявление об угоне. У местной жительницы угнали автомобиль ВАЗ-21213. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Женщина уезжала на несколько дней в город по делам. Вернувшись, не обнаружила во дворе дома родителей свою машину.



Полицейские раскрыли угон, подозреваемым оказался 34-летний родственник женщины. Как выяснилось, он угнал машину, когда отец владелицы авто уснул.



Мужчина, не имеющий водительских прав, несколько часов катался по Закаменску на автомобиле, а когда в машине закончился бензин, бросил его около жилых домов. ВАЗ уже обнаружили инспекторы ГИБДД.



Подозреваемый не работает, ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.





