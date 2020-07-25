Угонщик не имеет водительских прав
Днём 23 июля в дежурную часть отдела МВД России по Закаменскому району поступило заявление об угоне. У местной жительницы угнали автомобиль ВАЗ-21213. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Женщина уезжала на несколько дней в город по делам. Вернувшись, не обнаружила во дворе дома родителей свою машину.
Полицейские раскрыли угон, подозреваемым оказался 34-летний родственник женщины. Как выяснилось, он угнал машину, когда отец владелицы авто уснул.
Мужчина, не имеющий водительских прав, несколько часов катался по Закаменску на автомобиле, а когда в машине закончился бензин, бросил его около жилых домов. ВАЗ уже обнаружили инспекторы ГИБДД.
Подозреваемый не работает, ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.
В Бурятии угонщик катался, пока не кончился бензин
Происшествия, Фото:
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