Новых лесных пожаров за сутки не обнаружили
За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного лесного пожара в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га.
На дотушивании работают 107 человек, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.
На утро 25 июля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено. Дотушивание локализованного пожара в Забайкальском нацпарке продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии 107 человек дотушивают пожар в нацпарке
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