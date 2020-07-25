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В Бурятии 107 человек дотушивают пожар в нацпарке

В Бурятии 107 человек дотушивают пожар в нацпарке
Происшествия, 
Новых лесных пожаров за сутки не обнаружили

За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного лесного пожара в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га.

На дотушивании работают 107 человек, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.

На утро 25 июля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено. Дотушивание локализованного пожара в Забайкальском нацпарке продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.


лесные пожары национальный парк
 
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