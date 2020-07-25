В Бурятии 107 человек дотушивают пожар в нацпарке

Новых лесных пожаров за сутки не обнаружили



За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного лесного пожара в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га.



На дотушивании работают 107 человек, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.



На утро 25 июля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено. Дотушивание локализованного пожара в Забайкальском нацпарке продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





