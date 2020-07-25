Холодной воды не было больше четырёх часов
В пятницу, 24 июля, в Улан-Удэ отключали холодную воду жителям микрорайона Новый Зелёный. Причина аварийная – выход воды из-под земли.
В 14:30 было прекращено холодное водоснабжение домам №№ 1,1а,2,3,5,7,9 в Новом Зелёном и частично частному сектору по ул. Ветровая.
Водоснабжение восстановили в 19:00, когда заварили свищ на стальной трубе. Время устранения аварии составило 4 часа 30 минут.
- Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.
Улан-удэнский микрорайон оставался без холодной воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 25.07.2020
За сутки диагноз подтвердили ещё у почти 40 человек
Происшествия, 25.07.2020
Инцидент произошёл на Уде
Мальчик пытался достать зверя палкой, игнорируя предупреждения об опасности
Это меньше, чем годом ранее
В регионе действует особый противопожарный режим
Однако суд не стал заставлять редакцию удалять материал
Суд признал его невменяемым
Из-за неосторожного обращения с огнём сгорела баня
Преступники вырубили 12 сосен
Военнослужащего поймали пьяным за рулём в День Победы
Телефон выпал из кармана спящего мужчины
Мужчина украл телевизор, шубу, алкоголь и деньги
Виновником аварии стал водитель автобуса
Пресмыкающиеся ползают по дворам сельчан
Также в рамках операции «Мак» полицейские изъяли более 36 кг наркотиков