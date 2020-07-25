Улан-удэнский микрорайон оставался без холодной воды

Холодной воды не было больше четырёх часов



В пятницу, 24 июля, в Улан-Удэ отключали холодную воду жителям микрорайона Новый Зелёный. Причина аварийная – выход воды из-под земли.



В 14:30 было прекращено холодное водоснабжение домам №№ 1,1а,2,3,5,7,9 в Новом Зелёном и частично частному сектору по ул. Ветровая.



Водоснабжение восстановили в 19:00, когда заварили свищ на стальной трубе. Время устранения аварии составило 4 часа 30 минут.



- Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.



