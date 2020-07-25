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Улан-удэнский микрорайон оставался без холодной воды

Улан-удэнский микрорайон оставался без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Холодной воды не было больше четырёх часов

В пятницу, 24 июля, в Улан-Удэ отключали холодную воду жителям микрорайона Новый Зелёный. Причина аварийная – выход воды из-под земли.

В 14:30 было прекращено холодное водоснабжение домам №№ 1,1а,2,3,5,7,9 в Новом Зелёном и частично частному сектору по ул. Ветровая.

Водоснабжение восстановили в 19:00, когда заварили свищ на стальной трубе. Время устранения аварии составило 4 часа 30 минут.

- Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.

отключение воды
 
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