Землетрясение почувствовали жители Баргузинского района
Вечером в пятницу, 24 июля, в 25 километрах от посёлка Максимиха Баргузинского района Бурятии на акватории озера Байкала произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,4.
- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, толчки могли ощутить жители нескольких населённых пунктов Баргузинского района. Сильнее всего «тряхнуло» Максимиху. Также землетрясение почувствовали в селе Суво, село Уро, Усть-Баргузине, Баргузине. «Докатилось» землетрясение и до посёлка Онгурен в Иркутской области.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля на границе Иркутской области и Кабанского района произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Толчки хорошо ощущались во многих населённых пунктах как Иркутской области, так и Бурятии.
Бурятию «тряхнуло»
Происшествия, Фото:
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