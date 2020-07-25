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Бурятия перешагнула отметку в 3900 случаев коронавируса

Бурятия перешагнула отметку в 3900 случаев коронавируса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки диагноз подтвердили ещё у почти 40 человек

Бурятия перешагнула за отметку в 3900 случаев заражения коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 25 июля зарегистрировано 3902 случая. Из них по Улан-Удэ – 2203.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 38 человек. Из них 16 были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Круг контактных лиц составляет 1139 человек, все лабораторно обследованы.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3133 человека. Накануне выздоровели ещё 47 пациентов.

Умерли с начала пандемии 39 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть была зафиксирована в среду, когда скончался 66-летний мужчина.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 338 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 392 пациента с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 15 детей, все они лежат в обычных палатах.

В реанимации республиканской инфекционной больницы находятся два тяжёлых взрослых пациента. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат шесть человек с COVID-19, из них двое – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в реанимации также шесть пациентов, из них на ИВЛ трое.

В трех обсерваторах находится 51 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в Бурятию вернулись вахтовики с рудника «Дарасунский» в Забайкальском крае, где произошла вспышка коронавируса. Вахтовики отправились в обсерватор.

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев накануне дал большое интервью, о том нужна ли маска на отдыхе, какое мероприятие считается массовым и ждать ли второй волны COVID-19 в республике.

К слову, суд не стал штрафовать жителя Бурятии, на которого составили протокол за отсутствие маски у магазина.

Режим ограничительных мероприятий в Бурятии продлили до конца августа.



коронавирус профилактика
 
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