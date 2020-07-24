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Высокий класс пожарной опасности ожидается в Иркутской области

Высокий класс пожарной опасности ожидается в Иркутской области
Происшествия, 
В регионе действует особый противопожарный режим

С 24 по 26 июля в Иркутской области ожидается повышение уровня пожарной опасности, связанное с установлением сухой жаркой погоды и усилением ветра, сообщили в региональном МЧС.

Так, к 26 июля прогнозируется установление высоких и чрезвычайно высоких классов пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Заларинского, Нукутского, Аларского районов.

Высокие классы пожарной опасности определяются степенью риска возникновения и распространения пожаров в лесных массивах. Уже при средних классах пожарной опасности, установившихся на сегодняшний день в большинстве районов, запрещена любая деятельность в лесах, вход в лес ограничен с целью предотвращения пожаров.

В северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Патрульные группы ежедневно за нарушения требований пожарной безопасности в лесах составляются протоколы об административных правонарушениях. С начала пожароопасного периода за подобные нарушения к административной ответственности привлечены уже более тысячи человек. Ежесуточно на въездах в леса для пресечения нарушений выставляется более 200 стационарных и передвижных постов.
пожар лесные пожары
 
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