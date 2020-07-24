В регионе действует особый противопожарный режим
С 24 по 26 июля в Иркутской области ожидается повышение уровня пожарной опасности, связанное с установлением сухой жаркой погоды и усилением ветра, сообщили в региональном МЧС.
Так, к 26 июля прогнозируется установление высоких и чрезвычайно высоких классов пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Заларинского, Нукутского, Аларского районов.
Высокие классы пожарной опасности определяются степенью риска возникновения и распространения пожаров в лесных массивах. Уже при средних классах пожарной опасности, установившихся на сегодняшний день в большинстве районов, запрещена любая деятельность в лесах, вход в лес ограничен с целью предотвращения пожаров.
В северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.
Патрульные группы ежедневно за нарушения требований пожарной безопасности в лесах составляются протоколы об административных правонарушениях. С начала пожароопасного периода за подобные нарушения к административной ответственности привлечены уже более тысячи человек. Ежесуточно на въездах в леса для пресечения нарушений выставляется более 200 стационарных и передвижных постов.
Высокий класс пожарной опасности ожидается в Иркутской области
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это меньше, чем годом ранее
В регионе действует особый противопожарный режим
Однако суд не стал заставлять редакцию удалять материал
Суд признал его невменяемым
Из-за неосторожного обращения с огнём сгорела баня
Преступники вырубили 12 сосен
Военнослужащего поймали пьяным за рулём в День Победы
Телефон выпал из кармана спящего мужчины
Мужчина украл телевизор, шубу, алкоголь и деньги
Виновником аварии стал водитель автобуса
Пресмыкающиеся ползают по дворам сельчан
Также в рамках операции «Мак» полицейские изъяли более 36 кг наркотиков
Она оформила кредит на 800 тысяч рублей
У малыша случился отёк головного мозга
Деревья незаконно заготовили около села Челутай-3