Высокий класс пожарной опасности ожидается в Иркутской области

В регионе действует особый противопожарный режим



С 24 по 26 июля в Иркутской области ожидается повышение уровня пожарной опасности, связанное с установлением сухой жаркой погоды и усилением ветра, сообщили в региональном МЧС.



Так, к 26 июля прогнозируется установление высоких и чрезвычайно высоких классов пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Заларинского, Нукутского, Аларского районов.



Высокие классы пожарной опасности определяются степенью риска возникновения и распространения пожаров в лесных массивах. Уже при средних классах пожарной опасности, установившихся на сегодняшний день в большинстве районов, запрещена любая деятельность в лесах, вход в лес ограничен с целью предотвращения пожаров.



В северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.



Патрульные группы ежедневно за нарушения требований пожарной безопасности в лесах составляются протоколы об административных правонарушениях. С начала пожароопасного периода за подобные нарушения к административной ответственности привлечены уже более тысячи человек. Ежесуточно на въездах в леса для пресечения нарушений выставляется более 200 стационарных и передвижных постов.

