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Новость об избиении улан-удэнца в полиции признали «порочащей честь МВД»

Новость об избиении улан-удэнца в полиции признали «порочащей честь МВД»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако суд не стал заставлять редакцию удалять материал

Суд в Улан-Удэ признал публикацию издания «Сибирь. Реалии» (признано минюстом иностранным агентом) о жалобе подростка на пытки в полиции «порочащей честь» МВД. Об этом сообщил ответчик по иску МВД, правозащитник Евгений Хасоев, передаёт «Сибирь. Реалии».

Он заявил, что считает решение суда победой, поскольку в итоге судья исключил второй пункт иска – требование дать опровержение или убрать материал.

- По поводу того, что суд признал, что я якобы опорочил честь и достоинство ведомства, я не согласен. Сейчас получу копию решения суда и подам апелляцию, - сообщил Хасоев.

Публикация была сделана в феврале – улан-удэнец заявил, что его избивали и пытали полицейские ради признания в кражах. В суде правозащитник увидел у задержанного гематомы и ушибы, и подал жалобу в прокуратуру и Следственный комитет республики. В МВД сообщали о начале служебной проверки, но отметили, что большинство таких заявлений «не подтверждается».
побои МВД Бурятии
 
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