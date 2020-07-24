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Иркутский педофил, пытавшийся похитить девочку, отправлен в психбольницу

Иркутский педофил, пытавшийся похитить девочку, отправлен в психбольницу
Происшествия, 
Суд признал его невменяемым

В Иркутске 48-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера за похищение ребёнка осенью 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 ноября мужчина силой затолкал девятилетнюю девочку в свой автомобиль, заблокировал двери и поехал. Позже следствие придёт к выводу, что он сделал это «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей». По счастливой случайности крики ребёнка услышал мимо проходивший 16-летний Вячеслав. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к ещё одному прохожему Глебу Сизых. Вместе они догнали автомобиль, блокировали его, тем самым девочка смогла выскочить из машины.

Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления. Дежурная часть полиции разослала его ориентировку всем нарядам и через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны. 

- С 2001 года мужчина отбыл уже два срока наказаний за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. В отношении мужчины была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан невменяемым. Во время похищения он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Накануне Ленинский районный суд Иркутска назначил мужчине меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.
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