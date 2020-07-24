Из-за неосторожного обращения с огнём сгорела баня
Сегодня утром в селе Новая Брянь Заиграевского район Бурятии загорелась баня. Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, к этому моменту баня была охвачена огнём полностью, пламя перешло на забор.
Существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек. По ограждению пламя могло перекинуться на жилой дом.
Пожарные сбили пламя и приступили к тушению. Затем прибывшие два пожарных расчёта присоединились к ним, но из-за позднего обнаружения спасти строение не удалось: баня уничтожена полностью, а также повреждён забор. Переход огня на надворные постройки и жилой дом пожарные не допустили.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Баргузинском районе дотла сгорело здание администрации.
В Бурятии огонь со двора едва не перекинулся на дом
Происшествия, Фото:
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