 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

В Бурятии огонь со двора едва не перекинулся на дом

В Бурятии огонь со двора едва не перекинулся на дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Из-за неосторожного обращения с огнём сгорела баня

Сегодня утром в селе Новая Брянь Заиграевского район Бурятии загорелась баня. Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, к этому моменту баня была охвачена огнём полностью, пламя перешло на забор.

Существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек. По ограждению пламя могло перекинуться на жилой дом.

Пожарные сбили пламя и приступили к тушению. Затем прибывшие два пожарных расчёта присоединились к ним, но из-за позднего обнаружения спасти строение не удалось: баня уничтожена полностью, а также повреждён забор. Переход огня на надворные постройки и жилой дом пожарные не допустили.

Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Баргузинском районе дотла сгорело здание администрации
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии огонь со двора едва не перекинулся на дом
В Бурятии огонь со двора едва не перекинулся на дом
Происшествия, 24.07.2020
Из-за неосторожного обращения с огнём сгорела баня
В Бурятии пьяная езда обошлась бывшему контрактнику в 210 тысяч
В Бурятии пьяная езда обошлась бывшему контрактнику в 210 тысяч
Происшествия, 24.07.2020
Военнослужащего поймали пьяным за рулём в День Победы
Житель Бурятии обокрал в поезде спящего попутчика
Житель Бурятии обокрал в поезде спящего попутчика
Происшествия, 24.07.2020
Телефон выпал из кармана спящего мужчины
Житель Бурятии обманом сделал друга соучастником кражи
Житель Бурятии обманом сделал друга соучастником кражи
Происшествия, 24.07.2020
Мужчина украл телевизор, шубу, алкоголь и деньги
В Иркутской области в тройном ДТП погиб мотоциклист
В Иркутской области в тройном ДТП погиб мотоциклист
Происшествия, 24.07.2020
Виновником аварии стал водитель автобуса
Ещё одно село в Бурятии атаковали змеи
Ещё одно село в Бурятии атаковали змеи
Происшествия, 24.07.2020
Пресмыкающиеся ползают по дворам сельчан
В Забайкалье уничтожили 50 га конопляных полей
В Забайкалье уничтожили 50 га конопляных полей
Происшествия, 24.07.2020
Также в рамках операции «Мак» полицейские изъяли более 36 кг наркотиков
В Бурятии «чёрными» лесорубами оказались парни 19 и 16 лет
В Бурятии «чёрными» лесорубами оказались парни 19 и 16 лет
Происшествия, 24.07.2020
Деревья незаконно заготовили около села Челутай-3
Улан-удэнец избил и ограбил приехавшего в гости сельчанина
Улан-удэнец избил и ограбил приехавшего в гости сельчанина
Происшествия, 24.07.2020
Он вынул из чужого кармана телефон и деньги
Жительницу Бурятии наказали за продажу спирта на Новый год
Жительницу Бурятии наказали за продажу спирта на Новый год
Происшествия, 24.07.2020
Женщина продала бутылку «гостовской» водки за 250 рублей
В Улан-Удэ наркомана лишили прав
В Улан-Удэ наркомана лишили прав
Происшествия, 24.07.2020
Мужчина с прошлого года состоит на учёте
Улан-удэнец дебоширил в больнице
Улан-удэнец дебоширил в больнице
Происшествия, 24.07.2020
Хулиган с подругой ругались в здании больницы с медперсоналом

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^