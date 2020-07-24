В Бурятии «чёрных лесорубов» обязали очистить места рубок

Преступники вырубили 12 сосен



В Бурятии через суд обязали очистить места незаконной рубки леса.



10 декабря 2018 года двое жителей республики незаконно вырубили 12 сосен. Приговором Прибайкальского районного суда они признаны виновными в незаконной рубке леса.



К моменту вынесения решения «чёрными лесорубами» место незаконной рубки не было очищено. Поэтому их обязали очистить места незаконной рубки



Решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

