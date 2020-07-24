Преступники вырубили 12 сосен
В Бурятии через суд обязали очистить места незаконной рубки леса.
10 декабря 2018 года двое жителей республики незаконно вырубили 12 сосен. Приговором Прибайкальского районного суда они признаны виновными в незаконной рубке леса.
К моменту вынесения решения «чёрными лесорубами» место незаконной рубки не было очищено. Поэтому их обязали очистить места незаконной рубки
Решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
В Бурятии «чёрных лесорубов» обязали очистить места рубок
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