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Житель Бурятии обокрал в поезде спящего попутчика

Житель Бурятии обокрал в поезде спящего попутчика
Происшествия, 
Телефон выпал из кармана спящего мужчины

Ранее судимый житель Бурятии воспользовался удобным случаем и забрал у своего заснувшего попутчика в поезде сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Потерпевший – 42-летний читинец - и житель Бурятии вместе возвращались с вахтовой смены поездом «Владивосток - Москва». Когда забайкалец заснул, его телефон выпал из нагрудного кармана, чем и воспользовался вор.

Во время разбирательств мужчина пытался избавиться от гаджета, сбросив его за батарею отопления в вагоне. Однако это действие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Теперь мужчине грозит уголовное наказание за кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Максимальные санкции за преступления, предусмотренные данной статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

кража
 
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