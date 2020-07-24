Житель Бурятии обокрал в поезде спящего попутчика



Потерпевший – 42-летний читинец - и житель Бурятии вместе возвращались с вахтовой смены поездом «Владивосток - Москва». Когда забайкалец заснул, его телефон выпал из нагрудного кармана, чем и воспользовался вор.



Во время разбирательств мужчина пытался избавиться от гаджета, сбросив его за батарею отопления в вагоне. Однако это действие зафиксировала камера видеонаблюдения.



Теперь мужчине грозит уголовное наказание за кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Максимальные санкции за преступления, предусмотренные данной статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.





Ранее судимый житель Бурятии воспользовался удобным случаем и забрал у своего заснувшего попутчика в поезде сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.