Житель Бурятии обманом сделал друга соучастником кражи

Мужчина украл телевизор, шубу, алкоголь и деньги
30-летний житель села Тарбагатай решил совершить кражу из дома своей односельчанки в ночь, когда она находилась на дежурстве. В помощь для того, чтобы унести украденное, он решил привлечь своего знакомого. Чтобы он ничего не заподозрил, мужчина сказал, что в этом доме якобы живёт его бывшая сожительница, с которой они расстались, а ему нужно забрать свои вещи. Ничего не подозревавший парень согласился помочь приятелю.
Сельчанин проник в дом через незапертое окно, мужчина украл телевизор, норковую шубу, несколько бутылок с крепким алкоголем и три тысячи рублей рублей. Своему знакомому мужчина сказал, что эти вещи были куплены им.
О том, что они на самом деле совершили кражу, мужчина рассказал своему знакомому уже у себя дома.
- В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, принёс потерпевшей извинения. В ходе предварительного следствия он вернул потерпевшей телевизор, шубу и похищенные деньги, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
При разбирательстве дела выяснилось, что кражу подсудимый совершил в период условного осуждения по предыдущему приговору суда. По этой причине условное осуждение было отменено. Подсудимый направлен в колонию на 2 года и 3 месяца.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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