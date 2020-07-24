У малыша случился отёк головного мозга
Жительница Иркутской области обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребёнку.
По версии следствия, 22-летняя девушка кормила ребёнка продуктами, непригодными для питания. Неправильное вскармливание, на протяжении длительного времени, привело к развитию у ребёнка тяжёлой белково-энергетической недостаточности. От этого наступил отёк головного мозга, малыш скончался.
Уголовное дело направлено в Эхирит-Булагатский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Жительница Иркутской области до смерти закормила ребёнка неправильным питанием
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он вынул из чужого кармана телефон и деньги
Женщина продала бутылку «гостовской» водки за 250 рублей
Мужчина с прошлого года состоит на учёте
Хулиган с подругой ругались в здании больницы с медперсоналом
Полиция ищет подозреваемого в грабеже
Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска
Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников
Утонувшую девочку ищут с середины июля
Жертву убили, чтобы он не сообщил о грабеже
Из-за позднего обнаружения пожара здание полностью выгорело изнутри
Женщина систематически избивала ребёнка
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек
В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
ДТП произошло в переулке