Жительница Иркутской области до смерти закормила ребёнка неправильным питанием

У малыша случился отёк головного мозга



Жительница Иркутской области обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребёнку.



По версии следствия, 22-летняя девушка кормила ребёнка продуктами, непригодными для питания. Неправильное вскармливание, на протяжении длительного времени, привело к развитию у ребёнка тяжёлой белково-энергетической недостаточности. От этого наступил отёк головного мозга, малыш скончался.



Уголовное дело направлено в Эхирит-Булагатский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

