Деревья незаконно заготовили около села Челутай-3
В Заиграевском районе Бурятии вечером 23 июля в полицию обратился лесничий. Он сообщил, что на территории лесничества, в десяти километрах от села Челутай-3, совершена незаконная рубка деревьев.
Участковый установил, что рубку совершили двое местных жителей 19 и 16 лет, ранее не судимые, не работающие. Всего они спилили около 13 кубометров сосен. Ущерб составил около 62 тысяч рублей.
Полицейские изъяли заготовленную древесину и бензопилу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ. Также составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии «чёрными» лесорубами оказались парни 19 и 16 лет
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