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В Бурятии «чёрными» лесорубами оказались парни 19 и 16 лет

В Бурятии «чёрными» лесорубами оказались парни 19 и 16 лет
Происшествия, 
Деревья незаконно заготовили около села Челутай-3

В Заиграевском районе Бурятии вечером 23 июля в полицию обратился лесничий. Он сообщил, что на территории лесничества, в десяти километрах от села Челутай-3, совершена незаконная рубка деревьев.

Участковый установил, что рубку совершили двое местных жителей 19 и 16 лет, ранее не судимые, не работающие. Всего они спилили около 13 кубометров сосен. Ущерб составил около 62 тысяч рублей.

Полицейские изъяли заготовленную древесину и бензопилу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ. Также составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


черные лесорубы
 
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