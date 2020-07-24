Мальчик пытался достать зверя палкой, игнорируя предупреждения об опасности
23 июля в Чите подросток 13 лет был укушен за палец соболем. Инцидент произошёл в городском зоопарке, сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на информацию комитета культуры.
Со слов директора зоопарка и очевидцев происшествия, пострадавший неоднократно пытался достать соболя палкой через сетку вольера, игнорируя предупреждающие об опасности таблички и не реагируя на замечания работников учреждения. У отца подростка требования работников также не вызвали адекватной реакции, более того, в присутствии свидетелей, он проявил признаки агрессии, услышав замечания в их адрес.
После попытки потрогать соболя через мелкую ячейку клетки, несовершеннолетний был укушен за кончик пальца. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, на предложение обратиться в медицинское учреждение отец ответил отказом.
В Читинском зоопарке соболь укусил подростка за палец
Происшествия, Фото:
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