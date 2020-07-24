Он вынул из чужого кармана телефон и деньги
В Железнодорожном районе Улан-Удэ вечером 17 июля в полицию поступило сообщение о грабеже от 33-летнего жителя Тарбагатайского района.
Мужчина приехал в гости по приглашению к своей знакомой, которая проживала со своим 19-летним молодым человеком.
В ходе распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. После сельчанин поспешил покинуть дом, однако молодой человек догнал его принялся избивать. Нападавший вытащил из кармана куртки мобильный телефон и 10 тысяч рублей. Ущерб составил 19 тысяч рублей.
Подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно судим. Взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец избил и ограбил приехавшего в гости сельчанина
Происшествия, Фото:
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