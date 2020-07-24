Жительницу Бурятии наказали за продажу спирта на Новый год

Женщина продала бутылку «гостовской» водки за 250 рублей
Жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной продаже спиртосодержащей пищевой продукции. Ранее женщина была подвергнута административному наказанию за аналогичное нарушение, но вновь продала алкогольную продукцию.
31 декабря 2019 года она продала за 250 рублей 0,5 литра спиртосодержащей жидкости, крепостью 40 %, которая соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Согласно ст.73 УК РФ, назначенное наказание условное с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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