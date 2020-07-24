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Улан-удэнец дебоширил в больнице

Улан-удэнец дебоширил в больнице
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Хулиган с подругой ругались в здании больницы с медперсоналом

Рано утром в больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обнаружила в фойе больницы парня и девушку. Вероятно, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала и сотрудников, оказывал неповиновение росгвардейцам.

Выяснилось, что посторонние молодые люди громко выясняли отношения под окнами приёмного покоя. На неоднократные замечания персонала больницы сначала не реагировали, а потом зашли внутрь и продолжили скандал уже с медицинскими работниками. Последние, в свою очередь, нажали «тревожную» кнопку, вызвав группу задержания вневедомственной охраны.

Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Для успокоения дебошира туда же вскоре прибыла его мама.

Задержанному 22 года, он житель Улан-Удэ. На молодого человека составлен административный протокол за хулиганство, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Росгвардия дебош хулиганство БСМП
 
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