Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска
В Забайкальском крае полицейские устанавливают потерпевших, которые могли пострадать от лже-перегонщика автомобилей. Об этом сообщили в краевом УМВД.
По подозрению в серии мошенничеств был задержан 31-лений читинец. Он предлагал пригнать в Читу из Хабаровского края новые автомобили. Однако брал деньги и скрывался.
Кроме того, установлено, что он также обманом предлагал за деньги помочь с получением водительских удостоверений без сдачи экзаменов.
Полицейские полагают, что подозреваемый получал деньги на карту, а также лично встречался с потерпевшими. В связи с этим сотрудники уголовного розыска обращаются к гражданам, которые возможно пострадали от действий задержанного мужчины, позвонить по телефону: 8-914-353-20-63.
Читинский лже-перегонщик автомобилей обманывал клиентов
Происшествия, Фото:
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