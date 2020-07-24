Читинский лже-перегонщик автомобилей обманывал клиентов

Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска



В Забайкальском крае полицейские устанавливают потерпевших, которые могли пострадать от лже-перегонщика автомобилей. Об этом сообщили в краевом УМВД.



По подозрению в серии мошенничеств был задержан 31-лений читинец. Он предлагал пригнать в Читу из Хабаровского края новые автомобили. Однако брал деньги и скрывался.



Кроме того, установлено, что он также обманом предлагал за деньги помочь с получением водительских удостоверений без сдачи экзаменов.



Полицейские полагают, что подозреваемый получал деньги на карту, а также лично встречался с потерпевшими. В связи с этим сотрудники уголовного розыска обращаются к гражданам, которые возможно пострадали от действий задержанного мужчины, позвонить по телефону: 8-914-353-20-63.

