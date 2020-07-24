Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников
В середине мая 2015 года иностранец пытался въехать на территорию России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта». Но мужчине не был пропущен в связи с действующим запретом на въезд в страну, его об этом письменно уведомили сотрудники пограничных органов ФСБ России.
В 2017 году иностранный гражданин вновь решил пересечь границу. Зная, что въезд ему запрещён, он изменил данные паспорта и в конце декабря 2017 получил заграничный паспорт.
Затем, с 2018 по 2019 годы, зная, что въезд в Россию ему не разрешён, пересекал границу через пункты пропуска «Кяхта» и «Монды». На границе он предъявлял свой паспорт с изменёнными данными.
Приговором Кяхтинского районного суда иностранец признан виновным за пересечение госграницы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
В Бурятии пойманного на границе иностранца отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска
Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников
Утонувшую девочку ищут с середины июля
Жертву убили, чтобы он не сообщил о грабеже
Из-за позднего обнаружения пожара здание полностью выгорело изнутри
Женщина систематически избивала ребёнка
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек
В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
ДТП произошло в переулке
Принудительный демонтаж состоится 28 июля
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Чаще всего неопытные водители нарушают очередность проезда перекрёстков
Авария произошла в центре города
Пожар произошёл из-за неправильной эксплуатации светильника