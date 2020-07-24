В Бурятии пойманного на границе иностранца отправили в колонию

Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников



В середине мая 2015 года иностранец пытался въехать на территорию России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта». Но мужчине не был пропущен в связи с действующим запретом на въезд в страну, его об этом письменно уведомили сотрудники пограничных органов ФСБ России.



В 2017 году иностранный гражданин вновь решил пересечь границу. Зная, что въезд ему запрещён, он изменил данные паспорта и в конце декабря 2017 получил заграничный паспорт.



Затем, с 2018 по 2019 годы, зная, что въезд в Россию ему не разрешён, пересекал границу через пункты пропуска «Кяхта» и «Монды». На границе он предъявлял свой паспорт с изменёнными данными.



Приговором Кяхтинского районного суда иностранец признан виновным за пересечение госграницы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в настоящее время не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



