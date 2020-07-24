Утонувшую девочку ищут с середины июля
В Бурятии продолжаются поиски тела утонувшей в Забайкальском крае пятилетней девочки. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июня на реке Хилок в районе села Алентуй Забайкальского края утонула пятилетняя девочка. Скорее всего, тело ребёнка унесло течением в Бурятию. В середине июля к поискам приступили в Бичурском районе.
За прошедшие два дня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск обследовали 52 км. акватории и береговой линии от села Пески до села Большой Луг по двум протокам. Поиск результатов не дал.
Поиски продолжатся сегодня.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 20 июля, в Закаменском районе Бурятии утонула 14-летняя девочка, приехавшая на отдых из Улан-Удэ.
В Бурятии не могут найти тело утонувшей девочки
Происшествия, Фото:
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