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В Бурятии не могут найти тело утонувшей девочки

В Бурятии не могут найти тело утонувшей девочки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Утонувшую девочку ищут с середины июля

В Бурятии продолжаются поиски тела утонувшей в Забайкальском крае пятилетней девочки. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июня на реке Хилок в районе села Алентуй Забайкальского края утонула пятилетняя девочка. Скорее всего, тело ребёнка унесло течением в Бурятию. В середине июля к поискам приступили в Бичурском районе. 

За прошедшие два дня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск обследовали 52 км. акватории и береговой линии от села Пески до села Большой Луг по двум протокам. Поиск результатов не дал.

Поиски продолжатся сегодня.

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 20 июля, в Закаменском районе Бурятии утонула 14-летняя девочка, приехавшая на отдых из Улан-Удэ
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