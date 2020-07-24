Жертву убили, чтобы он не сообщил о грабеже
Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчин, убивших человека и расчленивших тело.
В конце весны 2019 года в городе Бодайбо в общежитии приятели на мужчину, чтобы ограбить его. Однако у него не оказалось ни денег, ни других ценностей. Жертву решили убить, чтобы он отправился в полицию.
Каждый из мужчин выстрелил из охотничьего ружья в жертву. Затем ему нанесли множество ножевых ранений.
Мужчина скончался на месте от огнестрельного дробового ранения головы, а также резаных и колото-резаных ранений, сопровождавшихся обильной кровопотерей.
После убийцы предложили другу, который был во время убийства в комнате, помочь им с расчленением тела. Он согласился, желая помочь друзьям избежать уголовной ответственности. Вооружившись ножом и пилой, он расчленил труп и сложил части в пакеты. Спустя некоторое время они втроем вывезли части тела за пределы Бодайбо и сожгли в металлической бочке.
Мужчинам, которые совершили разбойное нападение и убийство, назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год 10 месяцев. Их приятелю назначено наказание в 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По информации Иркутского областного суда
В Иркутской области тело убитого расчленили и сожгли
Происшествия, Фото:
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