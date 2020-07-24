ДТП произошло в переулке
Накануне, 23 июля, около девяти часов утра в селе Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии тракторист сбил 47-летнего пешехода.
- 56-летний водитель трактора «ЛТЗ-60», следуя по переулку Игумнова, совершил наезд на мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели в ещё одном кяхтинском селе женщина-водитель со стажем вождения в один год сбила шестилетнего ребёнка.
Накануне в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева, произошло ДТП с двумя пострадавшими.
Вчера же в Иркутской области в ДТП на федеральной трассе «Байкал» погибла 63-летняя жительница Бурятии. Женщина врезалась в припаркованный грузовик.
В Бурятии тракторист сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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