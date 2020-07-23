В Улан-Удэ в маршрутку на остановке врезался минивэн

Дорожная авария произошла в центре города
Сегодня около 14.30 часов в центре Улан-Удэ на улице Смолина произошло ДТП с участием маршрутки.
Маршрутка №161 ехала в направлении рынка «Народный». Микроавтобус остановился на остановке, чтобы выпустить пассажиров, когда в него въехал минивэн «Тойта Ноах». За рулём «Тойоты» был пенсионер.
На месте развернулась небольшая перепалка, рассказывают очевидцы. По их словам, пожилого водителя и его супругу задели обвинения и крики, вроде: «Куда едете, смотреть надо».
К счастью, никто из людей не пострадал.
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