Пассажир и водитель травмировались в ДТП в Улан-Удэ

Авария произошла в центре города
Сегодня утром, около 8:20, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Премио» и «БМВ». В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Тойоты».
- После осмотра и оказанной помощи оба были эвакуированы в дежурный стационар с подозрением на травму головы и шейного отдела позвоночника, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. Дверь «Тойоты» оказалась буквально впечатана внутрь салона. У «БМВ», судя по фото с места, повреждены крыло и зеркало.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Иркутской области в ДТП на федеральном трассе «Байкал» погибла 63-летняя жительница Бурятии
. Женщина врезалась в припаркованный грузовик.
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