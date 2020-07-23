Пуля попала в брюшную полость
В Тулунском районе Иркутской области 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что в доме села Ермаки обнаружено тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Подозреваемый в убийстве был задержан - им оказался знакомый потерпевшего – 62-летний местный житель. Следователям СКР мужчина пояснил, что выстрелил из двуствольного ружья в товарища в ходе ссоры.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области пенсионер застрелил товарища из ружья
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пуля попала в брюшную полость
Полиция ищет вора, укравшего велосипед у работника поликлиники
Мужчина украл куртку с ключами, когда владелица авто вышла из дома
В соцсетях сообщили, что мальчика госпитализировали после удара мужчины
Мужчина не предъявил охотничий билет по требованию
Он катался на ней, пока не кончился бензин
Свыше 1,8 миллиона рублей вчера украли мошенники у жителей Иркутской области
Мужчина сам принёс в участок украденную микроволновку
Пожарные выезжали на ликвидацию возгорания уже 23 раза
Людей поспешили успокоить
63-летняя женщина-водитель совершила смертельную ошибку
Крупный пожар произошёл в Малом Куналее
Водитель получил ожоги руки и лица
Столкнулись «Рено» и «Тойота»
Автовладельцу грозит штраф