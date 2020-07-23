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В Иркутской области пенсионер застрелил товарища из ружья

В Иркутской области пенсионер застрелил товарища из ружья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пуля попала в брюшную полость

В Тулунском районе Иркутской области 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что в доме села Ермаки обнаружено тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Подозреваемый в убийстве был задержан - им оказался знакомый потерпевшего – 62-летний местный житель. Следователям СКР мужчина пояснил, что выстрелил из двуствольного ружья в товарища в ходе ссоры.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство
 
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